Prisiones italianas: Escrito y acción del preso anarquista Marco Biesti

Nos hemos enterado, a través de una carta con fecha 26 de enero, que al compañero anarquista preso en AS2 en la cárcel de Alessandria [Por la Operación Scripta Manent] ha sido puesto en aislamiento durante una semana después de la destrucción de paneles opacos y los vidrios de las ventanas de la oficina de los carceleros del módulo. Sigue un texto del preso anarquista Marco Biesti, desde una correspondencia suya del 1 de enero 2017. [Recordamos que el correo del compañero está bajo censura y consecuentes retrasos]. Irremediablemente sobre los caminos inexplorados e iconoclastas de una vida libre, viernes 30 de diciembre, he juntado ilusiones y rabia, que siempre me acompañan, y las he lanzado contra los vidrios de las ventanas de la oficina de los carceleros del módulo. Nunca lleno, una vez en la celda he destruido las "gelosie"* instaladas desde hace un mes, retomando un cacho de cielo. Ninguna causa desencadenante, ninguna gota que colmó el vaso lleno de frustraciones. Pura conciencia. Acto de resistencia leído en una dinámica restrictiva carcelero/prisionero, en realidad otra aportación más de ataque anarquista que sigue manifestándose fuera y dentro de las prisiones. NADA QUE PEDIR

TODO POR TOMAR Marco *Paneles opacos montados detrás de los barrotes de las ventanas para impedir la visual hacia el exterior. fuente: informa-azione

