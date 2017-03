[Recordatorio] Semana de Agitación a la memoria de Javier Recabarren del 11 al 18 de Marzo 2017 » Santiago, Chile: Adjudicación de atentado explosivo contra Restaurant Cap Ducal “Les advertimos: vayan con cuidado. En cualquier parte de los lugares que frecuentan puede haber una bomba; en sus casas, en sus supermercados, gimnasios, tiendas y restaurantes. En fin, los días de tranquilidad se han acabado para ustedes. Sus barrios se transforman en un campo minado, por lo que cuiden cada paso que dan, porque pueden encontrarse con nuestras cargas explosivas”.

– Caravanas Iconoclastas por el Libre Albedrío – Tal como lo hicimos hace ya un par de añitos atrás en el territorio dominado por el Estado Argentino, bombardeando sus sacrilentos bancos (Palermo y Nación), las sucursales de dos importantes aerolíneas (American Airlines y Alitalia) y el Circulo Mutual de Suboficiales retirados de la Policía Federal, hoy volvemos a golpear los intereses capitalistas. Esta vez fue el turno de la mafia político-empresarial chilena que, porfiadamente, insiste en creer que lugares como el que visitamos anoche son seguros. El Restaurant Cap Ducal, ubicado en Av. Suecia #281, de la aburguesada comuna de Providencia no es un objetivo azaroso. Aquí se reúne la más diversa fauna fascista. Siniestros personajes como el Coronel y ex-DINA Cristian Labbe, hoy procesado por diversos crímenes de lesa humanidad o la candidata presidencial e hija del ex-Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea y miembro de la Junta Militar Fernando Matthei, Evelyn Matthei, quien lanzara su candidatura en este mismo lugar y que, al igual que su papito, también jugó un rol importante durante la Dictadura Militar, siendo esta la Jefa de Estudios de la Superintendencia de AFP, son rostros recurrentes de este lugar. Cabe señalar que el nefasto modelo de pensiones por el cual trabajo esta mujerzuela es hasta el día de hoy un dolor de cabeza para miles y millones de chilenxs. Como se puede apreciar, el fruto nunca cae lejos del árbol, y en este caso, su pequeña y despreciable hija tampoco es la excepción. Pero no es necesario buscar responsabilidades en las páginas de la historia dictatorial de este mugroso país para darse cuenta que este lugar cobija a granujas y sanguijuelas de todo tipo. En ese sentido, se podría dar cátedra de las infinitas provocaciones que han realizado funestos personajes como lo son, por ejemplo: * Joaquín Lavín Infante: Miembro supernumerario del Opus Dei; Casado con la hija del ex Patria y Libertad Alberto León Fuentes y uno de sus hijo casado con la tan popular alcaldesa de Maipú Cathy Barriga, dándole continuidad a su legado político-económico; En Dictadura fue designado decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Concepción por ser funcional a las políticas de Pinochet; Es un Chicago Boy y responsable directo de la implantación de doctrinas neoliberales que tienen a Chile como uno de los países más desiguales e injusto del mundo; Hoy en día es Alcalde por Las Condes; Entre el 2010 y el 2011 ejerció como Ministro de Educación durante el gobierno de Piñera, y en este, se le exigió su renuncia por tener intereses capitalistas en este tema, ya que fue miembro fundador de la fascista Universidad del Desarrollo y, por si fuera poco, ha lucrado con ella junto a sus queridos y asquerosos amiguitos del grupo Penta, ya que, aparte de ser propietario de un porcentaje de dicha universidad, es, además, un activo miembro de la inmobiliaria Ainavillo, la cual se encarga del “arriendo y subarriendo de inmuebles, construcción o modificación y la explotación, como también la administración y gestión de negocios inmobiliarios” para dicha casa de estudios, con lo cual logran saltarse la disposición legal que, teóricamente, impide a fundaciones y corporaciones tener fines de lucros; A todo lo anterior debe sumársele que, como si fuera poco, vendió los derechos sobre el agua a la empresa Aguas Andinas S.A cuando fue Alcalde de Santiago (2000-2004), dándole un apoyo económico gigantesco a su compadre, el perro fascista Andrés Chadwick, quien seria, entre otros, accionista de dicha empresa. Este es Joaquín Lavín, un experimentado pillo y criminal que ha utilizado sus estratégicos puestos en la política nacional para beneficio propio; no hace falta mencionar, además de todo lo anterior, su adhesión total al régimen pinochetista. * Jacqueline van Rysselberghe: Esta psiquiatra actualmente se desempeña como Presidenta de la UDI; su familia tiene una trayectoria fuertemente ligada al mundo político (Tatarabuelo -Ministro de Obras Pública-, Abuelo -Director de Obras Municipales, Regidor y luego Alcalde de Concepción-, Padre -Diputado de Concepción-, Hermano -Concejal por Concepción-); En su minuto fue Intendenta de la región del Biobío y Consejala de Concepción, como también fue Alcaldesa de esta comuna; Miembro del Opus Dei; En el año 2000 la empresa de su padre (Constructora Rysselberghe y Cia. Ltda) debió enfrentar un juicio por una deuda con el CORFO por el no pago de un crédito hipotecario y otra de $514.719.516 (más los reajustes de IPC) con la municipalidad de Concepción por la extracción y comercialización de áridos sin patente entre los años 1973 y 1996. En dicha oportunidad enfrentó la querella que quedó sin efecto después de que fuera elegida Alcaldesa; En Mayo del 2011 la Contraloría investiga las deudas de la municipalidad de Concepción dejados durante su mandato, el cual asciende a un déficit de 3 mil millones de pesos, además de 623 millones de pesos que no fueron registrados en contabilidad, cheques girados por 157 millones sin haber sido registrados en contabilidad, y 4 mil 133 millones de pesos que figuran como cheques caducados; Hoy en día esta investigada por cohecho en el Caso Corpesca, luego de que se filtraran algunos correos entre la actual Senadora y Luis Felipe Moncada (ex-presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros). * Andrés Chadwick Piñera: Este perro fascista fue Diputado y Senador en su minuto; Fue designado presidente de la FEUC por el Régimen Militar por ser un sabueso fiel a los designios de la Dictadura; en el 77 participo en el encuentro organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional en el Cerro Chacarillas. A este encuentro también asistieron Joaquín Lavín, Patricio Melero, Julio Dittborn, Pablo Longueira, Carlos Bombal y Juan Antonio Coloma, entre otrxs; Ya en el Poder, a esta basura no se le ocurrió nada mejor que imponernos su limitada doctrina, intentando promulgar, junto a Longueira, una ley en la cual se consagrara el matrimonio como exclusivo para hombres y mujeres; Accionista del Banco Penta, vio caer sus acciones hasta el suelo luego de los tremendos escándalos en los que se vieron envueltxs sus compinches; Accionista de Enersis S.A y Copec S.A (del grupo Angelini), no fue raro que protegiera al, entonces, Ministro de Energía Jorge Bunster ante las acusaciones de tener conflicto de intereses en la cartera; Como olvidar cuando este cerdo, intentando proteger a políticos ligados a los emblemáticos casos de corrupción intento blanquearlos en su calidad de Vocero de Gobierno bajo el mandato de Sebastián Piñera (su primo-hermano), diciendo que estas blancas palomitas podían borrar los correos electrónicos (investigados) por ser parte de sus vidas privadas; Tampoco podemos olvidar cuando este cobarde aplaudía lo que hoy en día aterroriza a miles de pobres y marginales del campo y la ciudad, el famoso Control Preventivo de Identidad, que faculta a los pacos a hacer y deshacer en las poblaciones y sectores de origen popular; Eso, sin mencionar cuando este sabueso fascista apoyaba el terrorista accionar de Carabineros al violentar a lxs estudiantes tras las masivas movilizaciones de carácter reivindicativas por un ya alejado año 2011. Como si fuera poco, este pero faldero hizo lo humanamente posible para sacar a sus héroes de la patria de las cárceles de lujo donde cumplen condenas por violaciones a los Derechos Humanos, como lo pudo ver todo Chile al escucharlo ante la Cámara de Diputados en su calidad de Ministro del Interior; Este es Andrés Chadwick, un perro faccioso sediento por volver a morder. * Ena von Baer Jahn: Hasta hace poco fue la vicepresidenta de la UDI; Ha sido Senadora de la Republica en dos ocasiones; Fue vocera de Gobierno durant el periodo de Sebastián Piñera; Su abuelito fue miembro de las Fuerzas Especiales Nazis y el muy valiente escapo luego del termino del conflicto, evadiendo cualquier responsabilidad ante la justicia, lo que, por cierto, a estas alturas ya parece un designio familiar (la cobardía); Ha sido parte del putrefacto Instituto Libertad y Desarrollo, siendo la directora del Programa Sociedad y Política, en donde, entre otros tópicos, han tenido el atrevimiento de hablar sobre lxs compañerxs anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero o sobre los peñis y lamienes que resisten en el Wallmapu militarizado; Ha impartido clases en la elitista Universidad Adolfo Ibáñez y también en la Universidad del Desarrollo (propiedad de su ídolo Joaquín Lavín), lugar donde se le ha escuchado en más de una ocasión venerar el trabajo dictatorial y defender el lucro en la Educación; También tuvimos que escuchar a esta escoria vomitar sus “pseudo-ideas” varios domingos del año 2010 a través del programa televisivo “Estado Nacional”; Pero por si todo esto fuera poco, esta serpiente además está siendo investigada en sendos casos de corrupción, ya que se han filtrado comunicaciones del 18 de Diciembre del año 2013 donde esta basura le solicita 100 millones de pesos a Carlos Alberto Délano para pagar sus deudas tras su campaña electoral. Posteriormente se filtraron extractos de la declaración de este último ante el fiscal que investigaba el caso, donde señala que Von Baer habría ido personalmente (junto a Jovino Novoa) a solicitarle apoyo financiero para su candidatura. * Jovino Novoa: Miembro fundador de la UDI y en su minuto también fue su Presidente; Fue Presidente del Senado, tiempo en la cual también fue Senador por Santiago; Subsecretario General de Pinochet entre el 79 y el 82, época en la cual fue asesinado Tucapel Jimenez por elementos de la CNI ligados al Departamento de Organizaciones Civiles, la cual estaba bajo su mando; Ese mismo año asume como editor de servicios informativos del mentiroso diario El Mercurio, el cual no paro de encubrir los siniestros montajes de la CNI en esos años; El 2003 estuvo involucrado en el Caso Spiniak, siendo absuelto por la beneplaciente justicia de los ricos; Hoy se encuentra condenado a una pena irrisoria por delitos tributarios ante la flameante justicia burguesa por los Casos Penta y SQM, donde habría recibido la suma de 30 millones de pesos para financiar campañas políticas de manera irregular tras reconocer que había ocupado boletas ideológicamente falsas, haciendo evadir impuestos tributarios y devoluciones falsas desde el SII al grupo Penta. * Hernan Larrain: Al igual que al perro Chadwick y el miserable de Longueira, fue instruido por su mentor, el bien muerto Jaime Guzmán, en Colonia Dignidad. De hecho, este cerdo fue miembro de la Corporación de Amigos de Colonia Dignidad, lugar conocidísimo por prestar cobertura de diversa índole al régimen pinochetista y las continuas violaciones a los Derechos Humanos; Fue Presidente del Senado y hasta hace poco fue el Presidente de la UDI; Integró las Comisión Permanente de Agricultura, Descentralización y Regionalización, Legislación y Justicia, y aprovechando sus facultades como Senador -que aún posee- aprobó la “Ley Monsanto”, la cual beneficia ampliamente a capitales extranjeros al darles cobertura legal en el régimen que regula las licencias del obtentor de vegetales, fomentando la semilla privatizada y el alimento transgénico en desmedro de la biodiversidad natural. Se privatiza la semilla y se le asigna un código por el cual el día de mañana se pagara por consumir, utilizando para esto el resquicio del elemento transgénico, favoreciendo, para variar, a la gran industria. Cabe mencionar, además, el fuerte debate que hay por la generación de células cancerígenas tras el consumo de alimentos transgénicos, siendo estos terriblemente perjudiciales para la salud. ¿Cabe alguna duda de quién es este cerdo? * Juan Antonio Coloma: Esta homofóbica cucaracha fue Diputado desde el inicio de la Transición hasta el año 2002, para posteriormente pasar a ser Senador, cargo que ocupa hasta el día de hoy; Ha sido Secretario General y Presidente de la UDI, siendo en la actualidad su Vicepresidente; En 1977 fue designado Presidente de la FEUC por adherir al régimen y serle funcional; Ese mismo año participó en calidad de Presidente de la organización que genero el encuentro en el Cerro Chacarillas; Integró la Comisión Permanente de Agricultura en la cual voto, en su calidad de parlamentario, a favor de la “Ley Monsanto”, dándole un fuerte espaldarazo económico a la familia de la también ultrafascista Senadora Ena Von Baer, ya que su padre seria dueño de un gran semillero transgénico en el sur del país. * Pablo Longueira: Esta xenofóbica culebra inicio su carrera política durante su época universitaria como presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería primero y luego de la Fecech (organización que reemplazo a la Fech -la cual fue clausurada en Dictadura-), para después convertirse en uno de los fundadores y referentes más destacados de la UDI; Desde la Transición “democrática” hasta el año 2006 fue Diputado, para luego asumir como Senador hasta el 2011, cargo que también dejo para encargarse del Ministerio de Economía en el Gobierno de Piñera; Este cobarde ex-candidato presidencial se ha enriquecido enormemente, aprovechando sus amplias facultades en el Poder para intentar promover diversas iniciativas como parlamentario; Conocida es la famosísima “Ley de Pesca” o “Ley Longueira”, la cual beneficiaba enormemente a la gran industria en desmedro del pescador artesanal. De esta forma este sujeto recibía -a través de distintos proveedores- la no menor suma de 730 millones de pesos entre septiembre de 2009 y marzo de 2015 proveniente de, entre otras, la empresa Corpesca -controlada mayoritariamente por la familia Angelini- como soborno para que dicho proyecto de Ley fuera favorable a esta última; Pero este sinvergüenza no solo se ha enriquecido a costa de nuestra ignorancia, sino que también se ha burlado de todxs nosotrxs en incontables ocasiones. Como olvidar cuando esta piraña oportunista intento utilizar la sensibilidad de los Detenidos Desaparecidos para beneficio propio-partidista; Eso, sin mencionar lo paradójico que resultara el denominado “acuerdo Lagos-Longueira” del 17 de enero de 2003 para modernizar el Estado y dar una salida políticamente consensuada a los numerosos casos de corrupción que afectaban la estabilidad institucional; El caso SQM –empresa controlada por Julio Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet-, donde también está involucrado, solo viene a ser la corroboración de una política de vida de este lobo vestido de oveja. * Jaime Orpis: Esta indigna y cobarde ave de rapiña utilizaba, nada más y nada menos que la cuenta corriente de su propia secretaria para el pago de créditos bancarios con el que incluso de daba el lujo de pagar hasta el Club de Yates de Frutillar, fondos recibidos, por cierto, con los sobornos de Corpesca a cambio de votar en el Senado a favor de los intereses de los industriales pesqueros; Por si no fuera poco, a este xenofóbico parlamentario podemos atribuirle, además de los más de 235 millones de pesos robados con boletas ideológicamente falsas, la responsabilidad de que la zona de Parinacota, Arica y Tarapacá sean prácticamente zonas de guerras para inmigrantes indocumentadxs e ilegales, ya que fue bajo su gestión como Senador de la 1ª circunscripción que los sistemas de seguridad y frontera se reforzaron. Ósea, aparte de ladrón y cobarde, resulta ser además un xenofóbico discriminador. Todas estas porquerías son militantes de la extrema derecha y asiduos comensales del Cap Ducal. Es más, nosotrxs mismxs lxs hemos visto, lxs hemos observado en sus reuniones, mientras comen, ríen y brindan. El Cap Ducal no es un restaurant neutral, muy por el contrario. Es un punto de encuentro, de reuniones, enlaces, planificación y apoyo que cobija a políticos miserables, muchxs de ellxs envueltxs en sendos escándalos. Además, cabe señalar que el dueño de esta cadena de hoteles y restaurantes es ni más ni menos que Tomas de Rementeria, fundador no solo de estos antros, sino además, del PPD (junto con Ricardo Lagos). Es dable señalar que este tipejo además de ser un destacado empresario, fue Concejal de Viña del Mar y militante del PS chileno. Al fin y al cabo, todxs son lo mismo, todxs almuerzan juntxs, hacen negocios, son amigxs y familia. Los reiterados casos de corrupción pueden dan cuenta de ello. Se dan la mano, sonríen y posan en fotografías para la posteridad mientras se estafan a la gente. ¡Ante semejante infamia nuestra respuesta es contundente! ¡Encendimos la dinamita de Emilie Henry, y hacemos volar sus centros de poder! De este modo, nos adjudicamos el atentado explosivo ocurrido la madrugada del Lunes (27/02) en este recinto. Atacamos una de las cuevas donde se reúne el fascismo chileno disfrazado de ternos y elegantes trajes para cocinar las leyes y decretos con los que aplastan a la sociedad civil en su conjunto solo para beneficio propio. Y agradezcan que tuviéramos la delicadeza -que no merecen por cierto- de visitar este lugar en horas de la noche y no a plena luz del día, siendo que podríamos haberlo hecho y que, por cierto, ganas no nos faltaron. Si esto lo hemos decidido así, fue netamente por una decisión política de no herir a personas inocentes y trabajadorxs del lugar. Sin más, dedicamos esta acción a los revolucionarios de ayer y hoy Freddy Fuentevilla Saa, Marcelo Villarroel Sepúlveda y Juan Aliste Vega, presos inclaudicables que mantienen firmes sus convicciones desde la Cárcel de Alta Seguridad y que con una dignidad más grande que los muros que los encierran enfrentan al fascismo en sus diferentes manifestaciones y formas. Para terminar, no quisiéramos limitar nuestras palabras en meros descargos. Pueden dar fe que fue un gustazo volar este sucucho de mala muerte. Brindamos por haber operado en la comuna donde estos señores se sienten intocables. Seguiremos llevando la Guerra Social hasta las puertas de sus casas. La justicia callejera no perdona ni tampoco olvida. ¡Nos estamos acercando! ¡Lxs verdaderxs terroristas están en el Congreso, La Moneda y las Instituciones que rigen al Estado! ¡¡Tomen nota, porque hemos vuelto!!

¡¡Ni chilenxs, Ni Argentinxs!!

¡¡Internacionalistas!!

¡¡Mientras exista Miseria habrá Rebelión!! Pandilla Vandálika Teodoro Suarez

Núcleos Antagónicos de la Nueva Guerrilla Urbana

