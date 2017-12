Valparaíso, Chile: Barricadas y enfrentamientos en Playa Ancha » Santiago: Adjudicación de artefactos explosivos en el Partido Socialista y Partido Radical de Chile “El Estado es la negación de la humanidad”

“Mijail Bakunin” “Ninguna campaña de firmas hará que se disipe el poder y el orden establecido. Tampoco ninguna acción legal; no podemos esperar que los tribunales establecidos por los explotadores dictaminen que las explotación es ilegítima y debe ser combatida. No lograremos nada votando por una alternativa, ni haciendo vigilias de oración, ni encendiendo velas aromáticas en las vigilas de oración, ni cantando canciones de protesta… no lograremos nada haciendo declaraciones ostentosas, cambiando nuestra dieta ni construyendo ciclovias. Hay que decirlo con todas sus letras; este poder, esta fuerza, esta entidad esta monstruosidad llamada Estado se mantiene por la fuerza física, y solo puede ser desafiado en los términos que el mismo impone y entiende”

“Ward Churchill” Queriendo ser precisos y concisos, mediante este comunicado nos adjudicamos la autoría del ataque con colocación de artefacto explosivo en las sedes principales partidos de la nueva mayoría, correspondientes al “Partido Socialista” y el “Partido Radical Social-Demócrata” ubicados en Calle Paris #873 y Calle Londres #57 respectivamente. Dadas las facilidades del espacio físico en el cual se encuentran ambas porquerías de organizaciones, vimos la posibilidad de generar ataques simultáneos, vulneran tanto la seguridad y vigilancia interna de los partidos, como la externa anunciada hace dos semana desde el gobierno, por el bodrio humano del ministro del interior Mahmud Aleuy, luego de la colocación de artefactos explosivos en sedes del “PPD” y la “DC”. Con lo anterior les queremos decir que somos capaces de vulnerar sus métodos, estrategias y agentes de seguridad y que no les tememos ni a sus palabras y ni a sus métodos de represión. El Objetivo de nuestro ataque se enmarca desde ya en nuestra oposición como individualidades anárquicas contra las múltiples formas en la cual se exprese mínimamente el poder y la ideología que subyace a este. También es nuestro menester mediante este ataque rechazar mediante la violencia el actual contexto de elecciones en el cual está inmerso el Estado de chile, procesos que por su naturaleza e historia nos parece la expresión máxima la capacidad de dominación y coerción que ejerce el estado en nuestras vidas y la sociedad en general colocándonos como meros espectadores de nuestras existencias, disfrazando la esclavitud en libre albedrio. Como Anarquicxs rechazamos la democracia y la falsa libertad con la cual disfrazan este artilugio griego de la dominación. Por otro lado y no siendo algo fortuito elegimos la madrugada de este domingo por la cercanía con la conmemoración de los 4 años de la caída en combate de nuestro compañerx nihilista-anarquicx “Sebastian Oversluij” en una expropiación bancaria a manos del bastardo guardia de seguridad William Vera… Compañero esta noche nuestros corazones y espíritus se encontraron en la compañía de tu vida y memoria insurrecta. NÚCLEOS ANTAGÓNICOS DE LA NUEVA GUERRILLA URBANA es el espacio de coordinación bajo la cual confabulamos contra el aparataje electoral y estatal que de igual manera se hizo presente hace algunas semanas en los ataques registrados contra las sedes del “PPD” y “DC”. GUERRA AL PODER EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS

MUERTE A LXS POLITICOS Y A LA POLITICA

PRISIONEROS EN GUERRA A LA CALLE

HONOR Y GLORIA A SEBASTIAN OVERSLUIJ Y MAURICIO MORALES

¡VIVA LA ANARQUIA ANTISOCIAL! CÉLULA INSURRECCIONAL 11 DE DICIEMBRE

NÚCLEOS ANTAGÓNICOS DE LA NUEVA GUERRILLA URBANA

