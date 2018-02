Santiago, Chile: Adjudicación de atentados incendiarios y explosivos coordinados contra iglesias católicas

La madrugada del 12 de enero, una noche de luna encapuchada, decidimos atacar a una de las entidades más repugnantes y asesinas de la historia, esa misma que en base a cuentos ha tenido a millones de existencias sumidxs en su miseria y con las manos inmersas en la pasividad… nos adjudicamos el ataque de 5 templos católicos en los sectores de quinta normal, villa portales, estación central, peñalolen y recoleta. Dos de estos artefactos no lograron su cometido material pero sí lograron levantar un gran aparataje mediático. Ante esta acción coordinada

declaramos:

1) no tenemos ninguna relación con el MJL ni con los atentados a partidos políticos, los cuales torpemente la prensa y la fiscalía sur intentan vincular

2) las motivaciones para llevar a cabo estas acciones son el desprecio desde su raíz al catolicismo ya que si llegó a tener tintes “populares” fue en base a la imposición ocurrida en la masacre de la conquista, donde posterior a esta matanza, pueblos y comunidades ya “huachxs” de su casi extintas culturas no les quedó de otra que asumir el cuento apostólico romano. No respetaremos ni toleraremos ninguna iglesia auspiciadora de genocidios, saqueos, violaciones y de la autoridad, no le tendremos ningún respeto a esta institución asesina, que bendice los blindados listos para ir a reprimir y amedrentar a las comunidades del wallmapu, no toleraremos a la principal entidad auspiciadora del ego antropocentrista que hace mirar en desmedro a toda la naturaleza indómita que nos rodea, dejándola a los pies de la raza humana y entregando a éste el rol de protectxr y principal beneficiarix, como si la existencia de todo lo demás que conforma a este mundo dependiese única y fundamentalmente de nosotrxs. Escupimos en sus sotanas falsamente populares, que no han hecho más que embaucar a la gente,enseñándole a vivir de rodillas y responder frente a las torturas con nada más que poner la otra mejilla, escupimos en su cultura patriarcal, que desde miles de años han ido construyendo y fortaleciendo, pasando por etapas llenas de muerte, como es el caso de la inquisición y la persecución de las mujeres por ser supuestas “brujas” y hasta los días de hoy, en donde su maltrecho poder sigue intentando adentrarse en lxs cuerpxs y la sexualidad de las compas, no vengan con cuentos próvida cuando sus cruces y símbolos han estado más cercanos a la matanza y la tortura en vez de a un buen vivir

3) La amenaza directa en contra del papa es debido al símbolo de autoridad que este representa y el cual nosotrxs rechazamos, Francisco no es más santo ni menos pecador que cualquier otra existencia, rechazamos la idolatría y la autoridad, ya que esta es una farza de pies a cabeza que solamente toma fuerza cuando la gente se la cree, así funciona la mentira autoritaria… Al final nunca han existido persona ni cualquier otra existencia capaz de mandar o que simplemente esté por sobre otras. Por otro lado, Bergoglio, desde varios años ha sido auspiciador del abuso, la tortura y la autoridad… Formó parte de la “Guardia de hierro”(grupo de derecha peronista), ya en tiempos de dictadura se propuso a entregar información falsa a los militares sobre dos de sus miembros de la congregación (jesuita) lxs que fueron torturados porque supuestamente aportaban con las guerrillas al estar relacionados con las villas miseria… como si esto fuera poco, también fue cómplice en el robo de bebes por parte de la dictadura de Videla. En la actualidad, es un fuerte protector de los cómplices de la pedofilia como es el caso del obispo barros, al cual durante su visita a estas tierras se dedicó a defender férreamente cada vez que le preguntaban. Pensamos que un bastardx embaucador de la gente, que tan solo por no llevar una túnica ostentosa ni por sentarse en un trono de oro cree que disimular los asqueantes lujos y mierdas que lo rodean, que fue capaz de entregar a sus propixs compañerxs a las torturas, que es capáz de negar con una sonrisa burlona su participación en el robo y venta de niñxs pequeñxs, y también con esta podrida sonrisa es capáz de esconder los kilos de pedofilia y abuso sexual que rondan en su institución, es digno de un amedrentamiento y de una posible acción en su contra

4) ojalá nuestro accionar motive e incentive a otrxs seres a posicionarse de manera combativa contra el clero, el capital y toda forma de dominación, les decimos desde ya que no existen límites para atacar a la autoridad. La convicción, dedicación y la reflexión son grandes motores a la hora de lanzarse al ataque

No habrá nadie ni nada que decida sobre nuestros actos, ni dejaremos que nadie venga a imponer sus decisiones y perspectivas sobre nuestros estilos de vida y cuerpxs, tampoco olvidamos los siglos y siglos de esclavitud y abusos auspiciados por la iglesia, no nos compramos el cuento de la “humildad” cuándo su “santo padre” duerme escondido en una casa de millones, seguiremos atacando, tal vez a futuro no sea una iglesia, nadie lo sabe, ojalá nuestra acción sirva para la reflexión en torno al catolicismo y como este llegó al territorio… vamos por la liberación de lo natural, vamos con la convicción de hacer caer toda esta sociedad basura, que día a día saquea la belleza salvaje de la ñuke mapu.

¡SOLIDARIDAD CON LA FIRME RESISTENCIA MAPUCHE FRENTE A LA DEVASTACIÓN DEL CAPITAL Y LA FARSA RELIGIOSA!

Kevin Garrido, Juan Flores, Tamara Sol, Joaquín García, Ignacio Muñoz, Natalia Collado, Facundo Jones Huala, Celestino Cordova, Michael Escobar, Ale Centonio, Freddy Fuentevilla, Marcelo Villaroel, Juan Aliste, Gonzalo toro, Fernando Droguett, Maitu Garay, Tomás Montenegro y todxs lxs presxs subversivxs del mundo a la kalle!

LA KANA NO ES ETERNA Y USTEDES MEJOR QUE MUCHXS LO SABEN, UN ABRAZO DESDE LA COMPLICIDAD Y QUE LA GUERRA, JUNTO CON LA SOLIDARIDAD SE EXTIENDAN DENTRO Y FUERA DE LOS ASQUEROSOS MUROS…

¡CONTRA TODAS SUS IGLESIAS, CÁRCELES Y CADENAS, SEGUIREMOS CONSPIRANDO Y ATACANDO!

Conspiración de las Células Negras

