[Chile] Conociendo al enemigo/a: El fascismo y sus distintos auges en Chile

Como introducción quiero decir que escribo este texto con ciertos antecedentes, nombres de personas y organizaciones para que pueda servir al/la lector/a indagar por cuenta propia más profundamente -si es que lo desean- sobre el fascismo y sus distintos auges en Chile. Esto es una pequeña contribución para la memoria anticapitalista autónoma la cual se va construyendo entre todos/as, esta no es exclusiva de nadie, por lo que se alienta la difusión por todos los medios posibles. Aclarar que las fuentes han sido sacadas desde internet, libros, medios de prensa y propios recuerdos. Iniciamos relatando algunos hechos históricos. Nos remontamos al 5 de Septiembre de 1938, el Movimiento Nacional-Socialista de Chile (MNSCH) afiliados al partido político Alianza Popular Libertadora intenta provocar un golpe de estado contra el presidente Arturo Alessandri Palma para que Carlos Ibáñez del Campo se hiciese con el Poder. La intentona de los/as nacis(1) inicia con la toma de la Caja del Seguro Obrero, a pasos del palacio de La Moneda y de la casa central de la Universidad de Chile en la Alameda, existen enfrentamientos armados, toma de rehenes y bloqueos para impedir el avance de la policía, el gobierno llamó a tropas de las fuerzas armadas y acabó con la ocupación, asesinando ya rendidos/as y desarmados/as a los/as nacis, alrededor de 60 murieron. En medio de los conflictos bélicos en la Segunda Guerra Mundial, nazis desde Alemania emprendieron una travesía hasta Chile (y varios otros países) con la intención de realizar trabajos de inteligencia, -catalogados como espías- la intención de estos sujetos eran diversas, desde confeccionar propaganda a favor de Adolf Hitler, la realización de entrenamientos físicos y con armas de fuego para armar ejércitos en caso de una futura expansión del Tercer Reich y mantener información de puntos estratégicos del país para sabotearlos si fuese necesario. La información que lograron recabar eran transmitidas por un radio-telégrafo de forma encriptada desde una casa de seguridad hasta Alemania y según algunos datos los/as espías nazis iban a sabotear con artefactos explosivos instalaciones eléctricas, empresas mineras, puestos militares y los puertos de Antofagasta y Valparaíso. Al final las operaciones fueron truncadas, decenas de nazis fueron detenidos/as y otros/as expulsados/as. La operación de contraespionaje estuvo a cargo de la Sección Confidencial Internacional conocida como Departamento 50, el cual sería el primer trabajo de esta índole de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI)(2). En el gobierno de Salvador Allende, en el año 1971, se formó el Frente Nacionalista Patria y Libertad, organización paramilitar que tenía como objetivo derrocar al gobierno socialista que estaba en curso. Esta organización en todo momento tuvo apoyo de miembros de las fuerzas armadas, apoyo logístico, con armamento y explosivos del alto poder. Según un material de la organización, realizaron más de 300 acciones, por solo dar algunos ejemplos, internaron armas desde Argentina, cortaron el suministro de combustible y energía volando oleoductos, torres de alta tensión, líneas férreas, puentes, etc. Un francotirador asesinó al edecán naval de Allende, Arturo Araya Peeters. Entre otras acciones de desestabilización que fueron llevadas acabo en distintas regiones de Chile. La organización terminó su actividad armada cuando el 11 de Septiembre de 1973 la dictadura de Augusto Pinochet se erigiría, de esta manera varios militantes de la organización comenzaron a formar parte de los aparatos represivos de la misma, DINA y CNI respectivamente. Por aquel mismo tiempo, existió en Santiago, una organización de derecha llamada Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Contaban con alrededor de 200 militantes inspirados/as en organizaciones fascistas internacionales. Sus miembros participaron en escaramuzas callejeras como un grupo más de choque -común en la época- y volaron con un artefacto explosivo la cabeza de una estatua de Ernesto Che Guevara, la cual había sido levantada por el alcalde Mario Palestro en el paradero 6 de la Gran Avenida. Acción que se le atribuye erróneamente al Frente Nacionalista Patria y Libertad(3). Ya terminada la dictadura militar, en democracia, los medios de prensa comienzan a realizar distintas notas haciendo hincapié en el resurgir de “grupos fascistas”, catalogados como “células de skinhead neonazis”. Estos grupos comienzan a enaltecer la figura de Adolf Hitler y la Alemania Nazi, mientras sus objetivos son “mantener una raza pura de solo personas blancas”, bajo aquella lógica comenzaron a atacar indigentes, inmigrantes, homosexuales y personas contrarias a sus ideas, específicamente a quienes forman parte de la kontrakultura punk y skinhead anti-fascistas. Los ataques comenzaron a ser conocidos como “barridas”, donde sujetos en automóviles y/o caminando por las calles, promovidos con bates de béisbol, palos con puntas, armas blancas, etc. por solo dar algunos ejemplos, atacaban a mansalva. En estas “riñas” varios fueron las personas muertas ligadas a la kontrakultura: Patricio Leyton, Ángelo Polo, Tomás Vilchez. Personalmente no olvido aquellos años, donde el programa de televisión Mea Culpa de Televisión Nacional de Chile realizó entrevistas desde la cárcel a neonazis que estuvieron involucrados directamente con la muerte de los compañeros. Programas emitidos en el año 2006 y 2007. Por otro lado no puedo obviar que en esos mismos años desde la otra vereda se encuentran los neonazis bien muertos Mauricio Egaña y Marco Briones. En aquel tiempo había comenzado a trazar un camino anti-fascista y anarquista, siendo muy niño/a comencé a leer, comencé a posicionarme y actuar y observé como se movían por las calles estas personas, el auge de los grupos neonazis era evidente, las “riñas” y las “barridas” eran comunes en los barrios y poblaciones(4). Por lo que puedo imaginar lo difícil que tuvo que ser aquellos años para quienes ya estaban realizando trabajo social, político y kontrakultural en distintos espacios y en la calle. A modo de paréntesis en aquel tiempo y ya en el plano internacional, tampoco puedo olvidar cuando la prensa chilena se refería al ataque a patadas que sufrió una mujer inmigrante en el metro de Barcelona, y a los pocos meses, el 11 de Noviembre de 2007 en el metro de Madrid el neonazi Josué Estebanéz asesinó de una puñalada al anti-fascista Carlos Palomino cuando este último lo increpó. El contexto de los hechos fue por la realización de una manifestación contra la inmigración convocada por un partido político de derecha y esta tuvo una reacción de la izquierda y grupos anti-fascistas, el encuentro fortuito en el metro se dio porque ambos se dirigían a las respectivas manifestaciones. Devuelta a Chile, posteriormente: White Power, Batallón Maipú, Legión 38 (con una facción de Ultras en la barra brava de la Universidad Católica) fueron copando noticieros. Quienes estábamos en las calles más de alguna vez nos los topamos por la noche y/o en reconocidos bares, como por ejemplo en Bellavista en Plaza Baquedano y/o en el Restobar Entrelatas que se ubicaba en Los Héroes, plena Alameda. También varias de estas personas estaban el 10 de Junio de 2012 en el homenaje al dictador Augusto Pinochet que se realizó en el Teatro Caupolicán en pleno centro de Santiago, homenaje convocado por la derecha chilena y que tuvo una fuerte respuesta desde la izquierda, anti-fascistas y anarquistas. Muchas personas se hicieron presente a las afueras del teatro, atacaron a los/as asistentes, a neonazis, carabineros/as y se desarrollaron fuertes disturbios por las calles aledañas. Por otro lado, en aquel mismo homenaje también había miembros de una organización más ajena a los skinhead neonazis, nos referimos al Frente de Orden Nacional (FON), orgánica fundada en el año 2004 que se dedicó a la agitación y propaganda del nacionalsocialismo en distintas regiones de Chile, más cercanos a las ideas del nacismo de los años 30 -mencionado en un inicio- y también de la Alemania Nazi, una de sus intención era convertirse en partido político. El 18 de Julio de 2012 el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) entregó fotografías y un vídeo a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) donde se ven miembros del grupo destrozando tumbas judías y realizando un entrenamiento físico en algún cerro, catalogado este como un entrenamiento militar(5). Ante el acoso mediático y hostigamiento, el FON emitió un comunicado autodisolviéndose. Cuando nos referimos a que varios/as miembros de aquellos grupos estaban en el homenaje al dictador, fue porque los/as identificamos gracias a fotografías que tenían en cuentas de redes sociales personales. Un grupo de compañeros/as por ese tiempo manteníamos una cuenta falsa muy activa, donde subíamos desde música, fútbol, historia, noticias relacionadas con el fascismo y conversábamos con algunos/as neonazis, por supuesto que teníamos una justificación para realizar aquello, ya que queríamos hacer una pequeña acción que lamentablemente no prosperó. Finalmente la cuenta fue eliminada por otras personas. Tiempo después en una asamblea en la que estábamos junto a unos/as compañeros/as anti-fascistas y anarquistas nos contaron de la existencia de la página, ellos/as estaban contentos/as porque habían logrado bajarla, nosotros/as nos reímos y les contamos que era nuestra y por supuesto los detalles, quedo para la anécdota. El 27 de Enero de 2014, en el marco del fallo de la Corte de La Haya sobre la delimitación marítima entre Chile y Perú, el Movimiento Nacional Libertario invitó a una manifestación en Paseo Ahumada en Santiago Centro “por la soberanía y defensa de Chile”. Las ideas de esta organización eran llamadas como la Cuarta Vía Política, lejanas a las ideologías como el Liberalismo, Socialismo y Fascismo, ya que estas serían ideas pasadas no adaptadas para estos nuevos tiempos. Pero realmente esta organización era conformada por neonazis. Esto lo comprobé junto a varios/as compañeros/as porque nos infiltramos en su manifestación y los/as observamos bien, también nuestra intención era enfrentarnos a ellos/as, pero la contra-marcha no tuvo la suficiente fuerza. Tras la manifestación los miembros de esta organización fueron fotografiados y grabados por diversos medios de prensa, donde se ven a skinhead neonazis insultando a personas de origen peruano en la Plaza de Armas. En Marzo de 2014 en Ancud, Chiloé, sur de Chile. Godofredo Rodríguez intenta inaugurar la Escuela de Arte Presidente General Augusto Pinochet Ugarte, más conocida como la “Escuela Nazi”, la iniciativa fracasa rotundamente. Nadie asiste al primer día de clases y la escuela es monitoreada por efectivos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). El 22 de Octubre de 2014 en la comuna de Maipú en Santiago, neonazis atacan a un grupo de punks que se encontraban a las afueras de un supermercado Líder y apuñalan hasta dar muerte a Isacc Araya, varios miembros que llevaron a acabo la “barrida” fueron detenidos y fueron vinculados con la organización Legión 38. Varios de ellos quedaron en prisión, otros en la calle con penas menores, mientras uno de ellos se mantiene prófugo: Christopher Andrés Hidalgo Castro, apodado “El Bestia”. En Agosto de 2015 en el Barrio Brasil en Santiago, las miradas se vuelcan a una sede que en su fachada muestra esvásticas y banderas chilenas, la organización Partidarios por la Defensa de Chile (PADECHI) son los responsables. Mario Barrientos es su fundador -y única cara visible- quien editaba un periódico que se vendía en kioscos con ideas de rechazo a inmigrantes, LGBTIA+ y promulgando el nacionalismo, patriotismo y esoterismo. La organización fue denunciada nuevamente por el MOVILH ante la ANI y a la PDI. Los hechos se volvieron mediáticos y la organización terminó retirando sus carteles y sus páginas de difusión fueron cerradas. Como dejo en evidencia cada cierto tiempo van saliendo a la luz estas organizaciones, lo que no quita todo el trabajo silencioso que deben estar realizando siempre, ante todo lo nombrado distinguiré tres perspectivas con diferencias y similitudes entre ellas. Para mi hay cuestiones en ideas que no deberían cuajar, pero así lo demuestra en los últimos años el fascismo en Chile. Quienes lean lo siguiente se darán cuenta de aquellas incongruencias. Aquí las desglosaremos: -Organizaciones nacionalsocialistas: Tienen una visión anti-capitalista. Para tener una idea de esto recomendamos leer una entrevista realizada por The Clinic a Roberto Thieme, uno de los fundadores del Frente Nacionalista Patria y Libertad la cual fue publicada el 18 de Octubre de 2018(6). Esta visión no quita que otras personas rescaten, idolatren y/o tengan vínculos con reconocidos fascistas y/o organizaciones de derecha. -Organizaciones de derecha: Tienen una visión capitalista, neoliberal y que rescatan, idolatran y/o tienen vínculos con reconocidos fascistas. Admiradores de Augusto Pinochet, de la dictadura militar en Chile y de otras erigidas en Latinoamérica y Europa. Actualmente varias personas ligadas a estas organizaciones han levantado campañas por la liberación de los presos de las fuerzas armadas que cumplen condenas por tortura, desaparición y muerte de personas en tiempos de la dictadura militar en Chile. -Grupos de skinhead neonazis: Sujetos que caminan por las calles con una vestimenta particular: Con bototos de militar, chaquetas de aviador, suspensores blancos, poleras y parches con simbología. Admiradores de Adolf Hilter y de la Alemania Nazi. Mientras otros/as admiran a Augusto Pinochet y mantienen ideas similares a las organizaciones de derecha que describimos respecto a las dictaduras y del apoyo a las fuerzas armadas. Mención aparte merecen las organizaciones patriotas y nacionalistas, quienes abiertamente dicen rechazar la política de izquierda, de derecha y que no son neonazis, ni fascistas. Por otro lado mantienen fuerte la difusión de sus discursos conservadores, contra el feminismo, el aborto, los/as inmigrantes, la comunidad LGBTIA+, entre otras. De todas formas sus miembros están ligados de una u otra manera a los tres puntos mencionados anteriormente. Que intenten esconder sus vínculos es otra cosa. De esta manera es que se mueven las organizaciones que en el último tiempo han estado en la palestra: Acción Identitaria, Motín Estudiantil y el Movimiento Social Patriota. Como vemos el auge del fascismo con sus particularidades a estado presente en la realidad en Chile, hay organizaciones que han comenzado a organizarse y han sido truncadas por la mano legalista, policial y política parlamentaria. Pero ahora las nuevas formas para estar públicamente, sumando militantes y ganando adherentes es a través del patriotismo y nacionalismo, “manteniendo un bajo perfil”, ahí se han ido camuflando neonazis que han estado presentes en las calles desde hace décadas. Ahora las respuestas desde los sectores anti-fascistas y anarquistas han existido todos estos años con distintas fuerzas. Han sido decenas las manifestaciones anti-fascistas que se han realizado, por ejemplo, en Paseo Ahumada en memoria de compañeros muertos. Actividades abiertas en plazas y/o en espacios políticos. También cuando organizaciones con “tintes fascistas” han intentado convocar a manifestaciones, en varias ocasiones han existido contra-marchas acabando más de alguna con neonazis heridos/as, golpeados/as y hasta baleados/as. Sin ir más lejos en Agosto del presente año grupos organizados realizaron un ataque armado contra neonazis en Santiago Centro dejando a uno en estado grave. Días después, el 5 de Septiembre se realizó una gran convocatoria anti-fascista con alrededor de 500 participantes en Plaza Brasil en Santiago Centro la cual derivó en escaramuzas espontáneas contra fuerzas especiales de Carabineros de Chile. También, el 10 de Septiembre, posterior a la manifestación en conmemoración por el golpe de estado que culminó con tradicionales disturbios en el interior del Cementerio General en Santiago, grupos fascistas se reunieron para limpiar la tumba del reconocido nacionalsocialista Miguel Serrano. De nada les sirvió los puntos de control y vigilias que mantenían en los alrededores, nuestros/as cómplices estuvieron ahí mismo, paseándose e identificándolos nuevamente. El último registro fue el 27 de Octubre en la “Marcha por Jesús” (por la vida y contra la ideología de género) convocada en Santiago Centro por organizaciones de la iglesia evangélica, donde a demás se sumó el Movimiento Social Patriota. La contra-marcha avanzó dejando varios/as heridos/as de dicho movimiento, evangélicos/as y policías. La contra-marcha fue una demostración de fuerzas exitosa ante el auge de estos sectores nacionalistas, conservadores y fanáticos/as. Los tiempos se ven difíciles ante la organización real que están teniendo estos grupos, pero las respuestas también han sido contundentes, no hay que desmoralizarse. Los desafíos son grandes y el tiempo hay que seguir recorriéndolo con trabajo político autónomo que sume y perdure. Por mi parte seguiré participando de instancias anti-fascistas y levantando proyectos anarquistas individuales y colectivos, es lo que he realizado desde hace ya varios años. Lo podrán comprobar nuestros/as afines y nuestros/as enemigos/as al haber leído todo este texto. La biblioteca (con la cual firmaré), hoy, es solo una pequeña iniciativa más que recorre aquel trabajo político autónomo del que soy parte, trabajo que suma y que perdurará gracias a los esfuerzos colectivos de los/as participantes del mismo. Finalizamos con una mención por una persona que hoy enfrenta todo el odio fascista y la razzia represiva del Estado Policial en España, nos referimos a Rodrigo Lanza, quien se encuentra en prisión por haberle quitado la vida a un miembro del partido político Falange Española Víctor Laínez tras una “riña” en el Bar Tocadiscos en Zaragoza el 8 de Diciembre de 2017. Aprovechando este texto le queremos enviar todas nuestras fuerzas y cariño al compañero. Hermano, que los años de resistencia que pasaste en prisión hace años atrás y la lucha anti-fascista que siempre libraste levanten la moral en estos difíciles momentos. Desde algún lugar del territorio chileno

Un/a miembro de la Biblioteca Antiautoritaria Libertad

Primavera, 2018 Notas: (1) Esta información fue extraída de internet donde hace referencia que los miembros del Movimiento Nacional-Socialista de Chile (MNSCH) se referían como nacis con “c” para diferenciarse de los/as nazis alemanes a modo de ser reconocidos en un futuro. (2) Esta información fue extraída de la lectura de artículos y de ver los reportajes de prensa que fueron emitidos este año. A demás hay que aclarar que los archivos confidenciales que tratan este tema fueron liberados por la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) el 22 de Junio de 2017. (3) Esta información fue extraída de una nota al pie de página del libro Aldo Marín Carne de cañón del periodista Juan Cristóbal Guarello. (4) Desde el año 2005 observé de primera mano como grupos skinhead neonazis salían hacer propaganda, rayados principalmente y realizaban “barridas” en el barrio donde vivía. Junto a varios/as amigos/as empezamos a vigilar los movimientos y domicilios de los/as neonazis, siendo solo unos/as niños/as y ellos/as ya “mayores”, no nos importaba. La casa de uno de estos sujetos en su fachada tenía esvásticas pintadas. Nuestra primera y pequeña acción fue rayar sus símbolos y dejar insultos contra ellos/as. (5) //www.youtube.com/watch?v=cJhpm5MVJ28&bpctr=1540867751 (6) //www.theclinic.cl/2018/10/18/roberto-thieme-fundador-de-patria-y-libertad-soy-nacionalista-rebelde-y-revolucionario/

