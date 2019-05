[Chile] Afiche: ¡No a la Ley 321! » [Prisiones chilenas] Comunicado desde la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago En el marco de la movilización nacional desde las prisiones y en rechazo al decreto ley 321 y su retroactividad declaramos: 1- Que hoy miércoles 22 de mayo se encuentran los 6 modulos de esta cárcel (2 y 3 h sur, 2-3 jota, 2 y 3 h norte) en paralización total de actividades. Ello involucra no recepción de alimentos, no participación en talleres ni escuela, no aseo, ni visita de ningún tipo salvo de abogadxs, alterando asi el normal funcionamiento de esta unidad para asi expresar nuestra clara posición de rechazo a la nefasta aplicación de este decreto ley 321 que modifica el sentido de la libertad condicional asi como los plazos para acceder a esta alejando de la calle hasta 17 años a personas hoy recluidas bajo el marco jurídico del Estado chileno. 2- Esta movilización que recorre el país ha sido silenciada por los medios de difusión masivos desviando el tema carcelario solo al ámbito doméstico de las llamadas «celdas vip» cuando el problema múltiple es muchísimo más complejo: En chile a la cárcel van sólo las y los pobres y el marco jurídico se endurece para el mejor funcionamiento del Estado y sus aparatos de control y castigo en pos de la propiedad privada y del bienestar de los ricos de este país. En este sentido es necesario y urgente expresar nuestra voz y en este caso es a través de la acción colectiva de quienes estamos en prisión, nuestras familias y quienes nos apoyan. 3- Hacemos un llamado a todas las personas y sensibilidades a apoyar nuestras justas demandas porque entendemos que este es un momento clave en la vida de miles que han visto pasar sus dias y años tras las rejas. Por el momento se mantienen 25 presos del H norte en Huelga de Hambre líquida e indefinida desde el pasado jueves 16 de mayo. Llamando a la unidad de las y los presos y sus familias. Que la solidaridad no sea sólo palabra escrita!!! Presos movilizados cárcel de alta seguridad de stgo.

Miércoles 22 de mayo.

