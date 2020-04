[Oporto, Portugal] Desde la prisión: Escritos del compañero Gabriel Pombo Da Silva

Recibido en el mail de Contrainfo el 16/04/2020

Dado que hasta hoy nuestro compañero anarquista Gabriel no escribió comunicados oficiales, estas palabras pretenden ser precisamente un comunicado/diario además que un modo de compartir con aquellas personas y compañerxs más afines lo que él piensa y opina sobre varios temas.

Gabriel mismo pidió expresamente a su compañera que seleccionara aquellos fragmentos (de las cartas a ella destinadas) donde reflexiona-analiza y o especula sobre cuestiones de interés sobre la situación actual: el «corona-virus» en prisión, la situación jurídica o sus circunstancias de encierro.

Gabriel se encuentra bien de salud y está animado e listo para la guerra que lo espera en las mazmorras del Estado Español.

Todavía no sabemos si, a pesar de la sentencia firme del Tribunal Supremo de Lisboa que confirma la entrega al Estado Espanol, las «autoridades» lo entregarán sin tener en cuenta el «estado de emergencia» declarado a raíz de la «pandemia» por «covid-19». De hecho este mismo «estado de emergencia» impide (supuestamente) la entrega de presxs a otros países durante toda su duración.

Seguirán más informaciones.

Gabriel libre!

Todxs libres!

Viva la Anarquia!

_______________________________________________________________

8 de Marzo 2020

Ayer, escuchando (viendo) las noticias en la TV ya adiviné que estxs miserables nos iban a dejar sin visitas y hoy… bueno, hoy ha sido un día de mierda…

Todo el mundo estaba (naturalmente) alterado… discusiones con los guardias, conversaciones frenéticas unos con otros y… la síntesis es muy sencilla: los mismos guardias, viendo que se iban a comer ellos el marrón, decían a los presos (más alterados) que hiciesen lo que quisiesen… se hablaba de darle fuego a unos colchones (¡Imagínate en un lugar donde no corre el aire!), de… ¡Qué sé yo! Obviamente les hice ver cuál era la estrategia de los guardias (quitarse el marrón de encima y tener un pretexto para agravar aún más nuestra situación) y cuál debería ser la nuestra. Y la nuestra, obviamente, no pasa por ahí. Les dije que lo mejor era esperar a que nuestras familias se encontrasen fuera, que ellas se reuniesen y deliberasen cuál es la mejor táctica a seguir.

A la hora que se arrimaba la hora de la comida se decidió no entrar al comedor y retrazar la comida. Algunos (creo que dos o tres) entraron… lo que generó una gran tensión. Obviamente (con los ánimos encendidos) los que entraron a comer cuando salieron del comedor «cobraron»… se montó una tangana que ni te puedes imaginar.

En fin… se han llevado para aislamiento a seis o siete chavales… al resto nos han dejado encerrados en la celda… estamos también en aislamiento pero en «nuestros» chabolos.

Es la hora de la cena… solo tres o cuatro miserables han tocado a la puerta para cenar; el resto continuamos en aislamiento. Ignoro cuanto tiempo nos van a tener así. Supongo que quieren forzarnos (con el hambre) a que todos obedientes vayamos saliendo uno a uno. No se nos informa de nada. Estamos como en una dictadura. Ignoro cuándo esta carta llegará (y si te la darán).

Como sea, tranquila… hemos pasado cosas peores: la dignidad no tiene precio!

El peso de esta cosa solo puede tener una solución ahí afuera. Nosotros (y nunca mejor dicho) somos rehenes absolutos de estos canallas.

Teniendo experiencia con estas lides me consta que a medida que la gente tenga hambre (no todos tienen comida en la celda), o tenga «mono» de tabaco o ganas de respirar aire se irán rindiendo. Así es la vida.

Yo estoy fuerte, tengo varios paquetes de galletas y algunas frutas.

Como decía aquella pegatina: «perdonen las molestias pero nos están torturando».

Haz que se sepa esto. Ignoro si me dejarán llamar por teléfono. Si no llamo es que no nos dejan. (…)

9 de Marzo por la mañana

La situación, ahora mismo, (todo es «preventivo»: el régimen ordinario que teníamos, las visitas, etc) es la siguiente: han hecho dos turnos separados (divide et vince) para las salidas fuera de la celda (…), obviamente turnos separados para el comedor y duchas (…).

Lo peor no es esto (esto no es más que la consecuencia de la protesta que se pretendía organizar por lo de las visitas), si no que ahora lo más importante ha pasado a un segundo plano. Obviamente que hubo una protesta, aquí no salió en ningún “mass-mierda”… lo peor es que como se montó una tangana con aquellos que optaron por ir a comer todo se fue de madre. Es evidente que una protesta así (que debería ser de larga duración, organizada, dentro como fuera, por nosotros y nuestros familiares), no puede pasar por «golpear» a quien no secunda el sentir mayoritario. Si merecen o no el desprecio es otra cuestión. La cuestión fundamental es que no todos tienen recursos económicos (y sin la comida de la cárcel están obligados a pasar hambre) y, menos aún, conciencia de clase (o como la quieran llamar). En fin, complicado. Ahora han aislado a tres chavales (y les han pegado) y acabado con cualquier posibilidad de organizar algo colectivo, con sentido común y práctico ¡A la mierda!

Esta historia de las visitas debería organizarse desde fuera con una propuesta de sentido común. Visitantes podrían entrar con guantes y mascarillas y el asunto (desde su lógica estúpida) quedaría resuelto. El sentido «provisorio» de esta medida puede convertirse en «permanente», y así, estar sin visitas meses… esto es el meollo de la cuestión. Es absurdo que nos vengan a aplicar esta medida a nuestros familiares y lxs guardias, enfermerxs, educadorxs, etc, entren y salgan del recinto «sin control» ¿Estamos locxs? (…)

Supongo que una lucha para restituir el sentido lógico a lxs responsables de esta situación pasa por una estrategia colectiva organizada desde fuera. Como ya me anticipaste, ni siquiera cuentan con un espacio donde podrían encontrarse lxs familiares… imagínate!! Nosotrxs lxs anarquistas «siempre» a golpe de espartanismo y precariamente en todos los aspectos.

10 de Marzo

Es una suerte que hoy me contases que salió en internet mi versión de lo que aquí sucedió el 8 de Marzo… de lo contrario (y sin otras fuentes que contrastar) sólo hubiere existido la versión de estos cerdos. Ahora entiendo porque hoy tenían (y tienen aún) esas caras tan… tan compungidas, además de esas miradas de odio que a mí me resbalan. No tienen ni idea que, en comparación con lo que yo he vivido-pasado, esto (para mí) es de risa (…). Imagino que estos imbéciles no tienen ni idea de quién soy y las experiencias que acumulo en «batallitas» carcelarias.

Aquí no se hizo lo que algunos guardias querían en concurso con sus presos-lamebotas. Desgraciadamente algunos de los presos que se rebelaron (justamente) no entendieron lo que les estaba explicando sobre estrategia y táctica… tampoco entendieron la maquiavélica jugada que los guardias estaban conspirando con sus lacayos ¡Nada menos que quemar unos colchones! ¡Aquí! ¡En un lugar donde no se abren las ventanas!

Mi experiencia-práctica (o sea mi estrategia) no era para haber sido desoída. Rechazo de la comida (gesto mínimo), esperar al día siguiente para decirle a los familiares que se reuniesen en algún lugar con lxs compañerxs «colectivamente». Una propuesta razonable es que las visitas podían efectuarse con máscaras y guantes, evitando el contacto directo. Limpieza con desinfectante (lejía) de los locutorios tras cada visita (que para eso tienen aquí esclavos suficientes)…

En fin… haberle roto la cabeza a los no huelguistas fue lo que les facilitó a los guardias este régimen que ahora tenemos. Pero estoy seguro que si les hubiese dejado quemar los colchones a estos locos ahora estaríamos mucho más jodidos… pero están jodidos los tres niñatos a los que han culpado de todo el tumulto: estos van a conocer el F.I.E.S. portugués en la cárcel de «Monsanto» (Sur de Portugal). Ellos solos han caído en la trampa de estos provocadores profesionales. Su único «delito»; ser jóvenes y «estúpidos». Los provocadores se quedan impunes y larvados aquí para próximas conspiraciones. La historia de la vida (…), sólo los desgraciados se llevan los palos…

(…) El virus puede ayudar a la Naturaleza para reducir emisiones contaminantes… quizás se joda el sistema económico y revienten las sociedades ¿Quién sabe? Desde luego es muy interesante ver todo lo que puede provocar un bichito… de esto ya están tomando buena nota los gobiernos.

16 de Marzo

Con esto que hoy el jefe de la guardia carcelaria nos vetó las pesas (excusa: el virus) y nos encierra en la celda para comer, poco más tengo que decir/contar sobre mi realidad ¡Un asco!

17 de Marzo

Acabo de subir de «mis» dos horas de patio (de la tarde) que aproveché para hacer flexiones y otros ejercicios (ya que el jefe de guardias nos retiró las pesas con la excusa del «coronavirus»).

(…) En fin, nada nuevo… ahora todo está pasando así que no tiene mucho sentido las prisas porque el Estado (los Estados) tiene otras prioridades, como garantizar que circulen las mercancías (pura logística) y los trabajos esenciales para el «buen funcionamiento» de la maquinaria estatal: policías, carcelerxs, militares, médicxs, equipos de limpieza, banquerxs, y poco más… el resto de «ciudadanos» se pueden morir tranquilamente encerradxs «voluntariamente» en sus pisos/cárcel. El pánico es tan grande que las masas se someten voluntariamente a todo lo que les digan desde la Dirección General de Salud… ¡Esto es igual que las «pelis» catastrofistas que tanto me gustan a mí! ¡Y está ocurriendo de verdad! ¡Qué cosa más alucinante!

Muchxs se imaginarían algo así acompañado de revueltas, fuegos y saqueos a mansalva… pues no. Las calles las han tomado lxs que están mejor preparadxs para este tipo de escenarios; policías y militares. Lxs «rebeldes» (ciudadanxs progres ellxs) se quedan en casa pegadxs a internet y tan impotentes como el resto de la ciudadanía. Ya lo decía mi abuelo: «el que tiene culo tiene miedo»… y cada uno mira por el suyo (este último lo añado yo).

Volviendo al aquí y ahora mío, hoy el jefe de carceleros ha vuelto a aislar «provisionalmente» a un preso por protestar (por las nuevas mierdas que se le van ocurriendo) en «voz alta»… y como tiene la mano muy larga también le ha golpeado. La noche pasada los carceleros estaban cantando borrachos. Los únicos presos que ahora comen en el comedor (deben ser inmunes al «corona-virus» como los guardias), son los presos lame-botas. Como ves, aquí como en la calle la única lógica que impera es la Ley del más fuerte. Seleccionar a lxs fieles del régimen y el resto a obedecer pena de ser apalizado o encerrado. El jefecillo puede actuar con total impunidad (y más ahora con esto del estado de emergencia) porque ningún familiar podrá ver y comunicar con el apaleado…

Cuelga en internet los fragmentos de cuanto te voy contando de lo que aquí este canalla va haciendo… puede que hoy disfrute de impunidad pero siempre existe un mañana y, además, en el hoy yo lo voy documentando para que conste (…).

Supongo que intentar organizar una respuesta a lo que está sucediendo ahora en las cárceles es casi una misión imposible… y es imposible porque la mayoría de la misma sociedad (de la que provienen lxs presxs) está presa por los gobiernos y sus militares. La propaganda del estado y sus «expertxs» varixs (médicxs, periodistas, etc) es sumamente poderosa: a la vista los efectos. Solo el sabotaje minoritario es capaz de provocar efectos y respuestas a tanto bio-fascismo capitalista… no se debe esperar a «la masa» porque ésta siempre se comporta como le dicta el estado-capital. Vamos a ver (a medida que esto se alargue en el tiempo) cuánto tardan en salir a las calles cuando sus frigoríficos estén vacíos, y cuando los escasos recursos (económicos) ahorrados ya no lleguen para las cuestiones más básicas, cuando no pueden abrazar a sus familiares, amigxs, amantes, presxs o lejanos geográficamente: ¿Se contentarán con «reciclar» basura? ¿Se contentarán con internet y el móvil? Son preguntas retóricas, lo sé… yo mismo estaré leyendo entre líneas de lo que vaya aconteciendo. Todo tiene un límite; el miedo pasará… y con «suerte» los gobiernos caerán.

19 de Marzo

En ciertas ocasiones la solución a un conflicto puede pasar a través del «diálogo»… algo a lo que no estoy acostumbrado porque de ordinario yo no soy quien va buscando problemas sino que a medida que estos aparecen intento solucionarlos. El diálogo es algo que no se me da muy bien con quienes me «violentan»… de hecho entiendo que a la violencia debe responderse con una violencia mayor; más inteligente e incisa… pues como decía Sung Tzu en «El arte de la guerra»: «cuando decides combatir se tú quien elige el terreno y el momento más propicio». Es obvio que los enunciados de Sung Tzu en la cárcel no tienen demasiada validez.

El técno-fascismo panóptico transcurre en el aquí y ahora… debes contar con material humano bastante precario (cuando no deteriorado) que no entiende de estrategia ni de tácticas… si a esto le añades que el «terreno» (o sea el espacio) está completamente en su poder (es el dominio del carcelero) sólo te queda la improvisación e inteligencia para resistir (…).

Carceleros y presos lame-botas se han aliado para discriminarnos de su «régimen de vida» fuera de las celdas. El cerebro es el músculo del sabio… y ese es el músculo que más utilizo (obviamente su músculo favorito es la lengua…).

22 de Marzo

(…) En la TV solo existe el «virus» (…) si fuese creyente estaría convencido que esto es una señal «divina»… ¡un castigo del mismísimo Dios! Eso les pasa por meterse con el Arcángel Gabriel, favorito del «Altísimo», ¡ja ja ja! Ejém…

Ahora «solo» falta que los del Tribunal Supremo Portugués consulten la Ley y dejen de lado los teléfonos… he leído decenas de veces el escrito de lxs abogadxs… ¡Es buenísimo! Solo un acto de mala fe o abierta corrupción podría darle razón a la cabrona corrupta de Girona…

24 de Marzo

Sobre el apartado «covid-19» y como los diversos gobiernos están actuando (y la falta de respuesta «social») ya lo ves: Francia consiguió meterle la Reforma a las pensiones de un plumazo; Italia está nacionalizando empresas a toda máquina; Israel con esto de la «emergencia nacional» continuará con «Netanyahu» al frente (ahora que ya había un pacto multilateral para botarlo) y la «justicia» se para (obviamente sus procesos por corrupción también)… si ya había una precarización total en el mercado laboral ahora quedan directamente excluidos de la precarización amplias masas laborativas. En cuanto a si se sostiene el Euro como moneda única tendremos que verlo. Las ciudades han demostrado ser (lo que son) vertederos tóxicos, cárceles proletarias que sólo sirven para administrar la miseria y la muerte. En cuanto a las instituciones cerradas de todo tipo: cárceles, manicomios, C.I.E.S., asilos, etc… campos de exterminio selectivo. Este virus ha puesto las relaciones de poder de manifiesto. Quienes se sentían «privilegiadxs» en el antiguo orden social han descubierto que son tan prescindibles como lxs otrxs que veían con desprecio. Manda la economía y el poder y en esta esferas siempre serán selectivos y habrá «recortes». Siguiendo la lógica de las películas catastrofistas; cuando la Tierra ya no sea habitable en las «naves espaciales» solo habrá sitio para lxs «más cualificadxs»: el Rey y su séquito (el resto puede morir).

Me está llamando la atención como los órganos de propaganda mediáticos (TV y prensa) están ejerciendo su poder… o como los laboratorios nos van vendiendo la «esperanza» en forma de una vacuna milagrosa. Los Chinos ya están inyectando (cobayas humanas no les faltan) su fórmula; Estados Unidos dice estar cerca de una fórmula; Alemania «parece» estar cerca… parece una competición farmacológica para paliar los efectos víricos… mientras «soñamos» con el medicamento milagroso que nos libra de la muerte nos vamos acostumbrando a la muerte lenta del sistema capitalista. Dentro de poco nos venderán que el «racionamiento» de cartillas de alimentación es el modelo más racional para la supervivencia de la especie humana. El capitalista nos dirá que el «comunismo» es la única alternativa viable: ¡camarada ciudadano yo arriba y tú abajo!

Son tiempos muy interesantes (políticamente hablando) llenos de posibilidades (empiezo a simpatizar con el bichito éste): ¿seguirán ignorando al Rey desnudo? ¿Más «niñxs» verán el poder desnudo? ¿Seguirán siendo siervxs voluntarixs e hipócritas? Lo sé… son, otra vez, preguntas retóricas… lo único que sé es que cuanto peor (la economía) mejor (para alternativas). Muchxs han olvidado que «lxs menos» somos «lxs más» en el mundo, y que el único virus nocivo que tenemos que exterminar es el capitalismo y su violencia autoritaria que nos debilita inexorablemente…

(…) Me hace «gracia» ver lo ridículos que son lxs poderosxs cuando anuncian que «las fuerzas de seguridad» están haciendo todo lo posible por «el bien común»… ni ellxs están «segurxs» del virus (de hecho en Portugal ya hay escuadras de policías infectadas, médicos, enfermeros, políticos, etc…) y la batalla entre «el bien y el mal» se la dejamos a Nietzche que sabía de lo que escribía.

(…) Bueno, si seré extraditado o liberado aún se tiene que resolver en el Tribunal Supremo de este país, y eso, de momento (y por unos meses) no lo veo… quiero decir que los Tribunales están casi congelados y luego (cuando comiencen a funcionar), debemos contar más o menos dos meses al Supremo y poco más al Constitucional (…).

La verdad es que prefiero concentrarme (y no «angustiarme») en estas cosas más inmediatas como cuidar mi salud, hacer deporte, leer (…). Yo no estoy condenado a muerte, ni tengo una enfermedad mortal… lo que ocurre es una situación de evidente persecución política donde todo vale con tal de joderme… pero esto no puede prolongarse mucho más en el tiempo (…) solo debo concentrarme en resistir (como siempre lo he hecho) y luchar por recobrar definitivamente mi libertad.

26 de Marzo

Lo cierto es que no ocurre nada novedoso o nuevo… desde que se cortó el lazo con el exterior lo único que cambió ha sido el régimen carcelario y el comportamiento de guardias y presos: los guardias se creen «diosecillos-terrenales» y los presos se arrastran como gusanos para «gozar» de migajas sobre otros presos… la observación conductual de unos y otros es interesante para quien disfrute o guste de psicología o incluso antropología…

(…) Estoy esperando que termine el período del bio-fascismo y su dictadura de encierro totalitario… ahora mismo veo hablar en la TV a un «profesor» que dice que debemos acostumbrarnos a no besarnos y abrazarnos a corto y largo plazo… más que a un debemos me suena a un tenemos… en fin… ¡están enfermos! Es un alivio sabernos individuos y no parte de una masa uniforme que se mueve rumbo al abismo.

27 de Marzo

(…) Yo ya me he hecho a la idea de estar en esta situación hasta por lo menos finales de Abril o mediados de Mayo… por fortuna ya tengo experiencias previas (y sin «virus» amenazante de por medio) en situaciones «profilácticas» y de «cuarentenas» varias… así pues me «hago» (psicológicamente) sin dificultades a estas situaciones de «emergencia»…

En cuanto al «virus» no te podría decir si ya lo he pasado de forma asintomática o si por el contrario aquí no ha entrado… de los veinti-pocos que aquí estamos como también estamos divididos (al patio salimos ocho personas) y yo apenas me relaciono con uno, lo veo bastante difícil que contacte con el colega-nocivo «corona-virus»… en fin… no pienso demasiado en ello, prefiero hacer flexiones, sentadillas, abdominales y esas cosas. Estoy muy fuerte y grande. Obviamente estar fuerte tampoco es garantía de nada pues el bichito ataca a los pulmones y ese es mi talón de Aquiles físico (…). Aquí llevan semanas tomándonos la temperatura… el único riesgo real son los guardias que vienen del «exterior»: son el único «agente de riesgo»… por lo que estoy observando (en la TV) los viejitos que están muriendo en los Asilos han sido infectadxs por sus «cuidadorxs» (dado que también ellxs se quedaron sin visitas más o menos cuando lxs presxs) a lxs cuales nunca les hicieron los «test»… y eso que todo este teatro del aislamiento-social lo hicieron supuestamente para «proteger» los «grupos de riesgo». Obviamente tampoco lxs guardias de prisiones son «testadxs»… solo «testan» a las personas «sintomáticas» ¡En fin!, lo de «prevenir» y el «racionalismo» del plan estratégico de sanidad es ridículo y absurdo. Por no hablar que el mayor riesgo de ser infectado es en los hospitales por el «servicio médico». Todo es demencial… solo espero que termine cuanto antes la histeria colectiva, porque nadie ni nada puede «protegernos» ni «cuidarnos»: todo lo contrario…

(…) ¡Menuda mierda! ¡Rechazado el Recurso en el Supremo! ¡Llegar a España justo en este momento! Es para tener «miedo»… espero que tarden un poco más de tiempo, pero no me hago ilusiones… llegar en medio de esta pandemia vírica y caos totalitario en las prisiones… y yo asmático. Nunca lo han tenido tan bien para quitarme de en medio sin ni siquiera mancharse las manos… ¡Joder!

30 de Marzo

Por aquí ya vi en la TV portuguesa un video que los presos de Custoias (Porto) se han gravado con un móvil… me hizo sonreír ver a los encapuchados amenazar con una «Revolução», con quemar las cárceles…. dado que los medios ya han informado de tres carceleros infectados en Custoias los presos comienzan a emparanoiarse con «morir infectados» y de ahí que la TV hable ya de una situación insostenible (y la promesa de indultos y otras cosas por el estilo) en las cárceles del Norte. Por lo que sé y conozco de las prisiones grandes de Oporto es posible que ya esta semana explote algún motín… yo diría que Custoias y Pasos de Ferreira serán de las primeras. Son cárceles que están abarrotadas (más de mil presos cada una) y donde los guardias no tienen el control… no es como esta mierda donde de los apenas 30 presos se salvan dos o tres, el resto no vale ni para abonar un campo de patatas.

Me creencia de que van a explotar no es por este video (oportunamente filtrado a los medios) de encapuchados y lo que dicen (amenazan) ocurrirá… sino porque sé lo que el miedo y la sensación de «injusticia» genera en los desesperados… y por otro lado ya llevan (como nosotros) un mes sin visitas, sin comida y sin drogas… y esto junto al bombardeo mediático del virus es la combinación perfecta para una tormenta (…).

(…) Ya han comenzado a soltar presos con penas (o resto de penas) inferiores a dos años… también a quienes están saliendo de permisos (afecta a unos 1000 presos en Portugal con una población total de 12000) y ancianos-enfermos… si contamos que la población penal portuguesa es la más envejecida de Europa (el 30% pasa de los sesenta años) eso supone un gran número de liberaciones… la ilusión como la desesperación son los factores de «control o caos»… dado que lxs alemanes (y creo que España-Italia han actuado igual) ya han concretado las recomendaciones de la O.N.U. liberando presxs, lxs portugueses seguirán el “dictat”…

¡Qué casualidad! Justo en el telediario del mediodía (ahora mismo) vuelve a salir la noticia de los presos… dicen que han duplicado la cantidad de ansiolíticos (así de claro lo han dicho); lo justifican diciendo que como la mayoría son toxicómanos y además en esa situación de encierro y hacinamiento la ansiedad y el miedo se multiplican y bla bla bla… pues eso…

1 de Abril

La sentencia del Tribunal Supremo ni pierdo tiempo en leerla… si tenía alguna «esperanza» (por llamarla de algún modo) en la autonomía decisional de Portugal fue solo una ilusión que nunca debí haber alimentado, sabiendo como sé, que quienes realmente mandan (antes en la sombra ahora a la luz del día) son los servicios de «inteligencia» y sus esbirros en la «sociedad civil»: policías, jueces, periodistas, etc…

El «virus» ha evidenciado lo que nosotrxs anunciábamos y sospechábamos hace mucho: el capital y el estado son el Moloch a destruir… la «Era» de lxs tecnócratas y «social-demócratas» ya ha agotado su «papel histórico» ante los ojos de todo el mundo. Quien a partir de ahora (y después del «toque de queda» bio-fascista) crea en «Derechos» es directamente un/a imbécil redomadx…

Sobre las medidas de «prevención corona-virus» en prisión ya quedó de manifiesto desde el minuto cero a quienes comenzaron a «recortarle» sus «derechos» desde el principio: a todxs lxs que tienen almacenadxs como carne humana en sus instituciones ¿De qué sirvió cortar las visitas si lxs vigilantes y técnicxs de encierro entraban en las instituciones sin guantes y máscaras? La pregunta es retórica porque la respuesta está evidenciando a través de los hechos quienes son lxs que contaminaron a lxs viejxs en los Asilos… ahora está saliendo a la luz todos los Asilos infectados en Portugal… ¡Son casi todos!

La Directora del Servicio De Sanidad Graça Freitas es la responsable directa de las decenas de muertes y centenas de infectadxs en los Asilos… ¡Y no sólo! ¿No hubiera sido «lógico», dado que cortó por lo sano una posible vía de trasmisión (las visitas de lxs familiares), que acabase cerrando el círculo profiláctico haciendo análisis del covid-19 a lxs cuidadores y repartiendo guantes y máscaras a lxs mismxs? ¡Obviamente! ¡Pero esta señora ha hecho lo mismo en las prisiones! Solo ahora (desde el 30 de Marzo) los guardias de la prisión entran con guantes y máscaras… y, supuestamente, solo ahora van a testar a los guardias… ¿y por qué? Pues porque ahora ha salido a la luz pública que los Asilos de ancianos están casi todos contaminados. Y solo ahora (el 28 de Marzo) han detectado tres guardias contaminados en la prisión de Custoias (Oporto)… hoy (1 de Abril) ha salido a la TV que 25 «reclusas» están aisladas en la prisión de Santa Cruz y al menos una ha dado positivo al covid-19 ¿Es que lxs agentes institucionales son inmunes al covid-19? Obviamente no. Una lectura de estos hechos nos demuestra que ni hubo una estrategia planificada ni se tomaron medidas profilácticas adecuadas. Sencillamente ejerció su poder en aquellas instituciones, a) porqué «pacientes» y «presxs» no se pueden defender y b) porqué guardias y cuidadorxs no cuestionan su poder.

Otra cuestión es: ¿Cómo familiares-amigxs-etc de presxs y pacientes permitieron esto? Yo te respondo: la fe ciega en las autoridades y técnicos; el miedo propio y la falta de respuestas ante lo desconocido… es triste pero esto pone de manifiesto como las ilusiones y confianza que lxs «ciudadanxs» tienen depositadas en las «autoridades» permiten que éstas lo empleen para que sus familiares sean presxs o pacientes, «mueran» de negligencia autoritaria…

Aisladxs, sin visitas (en algunos sitios incluso sin correo ni llamadas telefónicas), un segmento de la sociedad queda a merced del “Moloch” bio-fascista… y la «sociedad» queda recluida en sus viviendas sin derecho a huelgas, manifestaciones, trabajo, etc… y lxs sin-techo pueden morir libremente en la calle o en pabellones deportivos… ¡he aquí un retrato de la sociedad capitalista! (…) Si han sido capaces de recluir a toda la sociedad en casi todo el mundo imagínate lo que pueden hacer con presxs, inmigrantes, ancianxs y cuantxs tengan en sus mazmorras estxs asesinxs, ¡genocidas!

Todo esto que te he escrito puedes (y debes) publicarlo. Obviamente que podría haber alternativas para poder complementar «cuarentena» con «comunicación exterior» pero no todxs somos iguales…

En las próximas semanas comenzará el drama de la eclosión del covid-19 en Portugal… viendo la banda de incompetentes al frente del ministerio de Salud y Justicia vamos a ver cuántos «camiones frigoríficos» necesitan en cárceles y demás centros cerrados para lxs muertxs.

3 de Abril

(…) Poco importa si fue un laboratorio o la naturaleza quien creó este virus… era necesario. Y también poco importa que me infecte a mi o a mi madre. La naturaleza es implacable y la humanidad debe aprender a respetarla y temerla. No existe una naturaleza «a la carta» del Hombre, no es un «recurso humano». Toda la soberbia y arrogancia científica humana debe sentir terror. Esta vez el virus ha sido benévolo, sólo afecta al 2% de la humanidad y ha respetado a lxs niñxs. Ha sido menos letal, clasista, racista y sexista que el capitalismo. Es curioso que se tenga más miedo de un virus así que del capitalismo tecno-industrial… yo estoy convencido de que, si el sistema capitalista se va a la mierda, podemos crear algo mejor… peor que el capitalismo (y sus variantes) no lo podemos hacer: eso seguro. Así pues, espero que no se contenga, que sea naturalmente brutal… no me agradaría que si quedase en un «susto» viésemos gilipollas con camisetas que ponen: «Sobreviví al Covid-19». El cinismo ciudadanista debe quedar sepultado. Esto no es el 11 de Septiembre con «héroes» y «villanxs» que después del «susto» continúan cagándose en todo (…).

El otro día vi una historia alucinante (o quizás no) en la TV: había una cadena de televisión portuguesa (TVI) cubriendo la «noticia» de un Asilo… de pronto este «Team» de cámaras se percatan que una viejecita estaba intentando escapar por la parte trasera y levantando una alambrada… ¿Qué hacen los «periodistas» que «informaban» del drama (en tono alarmista) que allí estaba sucediendo? ¡Llamar a lxs celadorxs para que encerrasen a la viejita! La moraleja es sencilla: no hay empatía y/o simpatía con/para la anciana que busca la libertad, la posibilidad de una oportunidad de vivir, no. El drama es para el/la ciudadanx que está pegado al televisor, es la objetividad y el rigor informativo… luego saca el teléfono y se chiva para que apresen a la presunta «vieja-infectada» que amenaza «nuestra» seguridad: ¡La víctima es una criminal!, en fin… simpaticé con la viejita y deseé la peor de las muertes a esos chivatos.

(…)Tengo mucha curiosidad por ver cómo reaccionará toda la gente después del encierro obligatorio, cómo quedará la economía, cómo se relacionará la peña ¿Sobrevivirá el invento europeo? ¿Se abrirán las fronteras? ¿Volverán los aviones a surcar los cielos de un sitio a otro? Y si el paro y el desempleo será tan masivo como ya se prevé, ¿qué hará la gente? ¿Cuáles serán los «efectos» de la convivencia forzada a la que han estado sometidxs todxs? Son preguntas que suscitan realmente mi interés/curiosidad. Lo que me pregunto también es hasta cuándo y cuánto estarían lxs «ciudadanxs» dispuestxs a estar en «cuarentena» obligatoria.

4 de Abril

(…) Viendo (y analizando) las «noticias» del régimen sobre los análisis serológicos que ya están proponiendo hacer (o directamente haciendo) a países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos y China para ver qué personas son ya inmunes al virus. Nos está indicando que el nuevo mercado liberal ya está seleccionando la mano de obra «más apta»… esta «emergencia» mundial ha fornido de ingentes datos de carácter «privado» a los Estados y el Capital sobre sus «ciudadanxs» y clientes… Ahora pues, van a probar en sus propias carnes lo que significa estar en FIES, en 1° Grado, 2° Grado y/o régimen abierto. A jornada completa siempre los uniformadxs: policías, militares y carcelerxs; vigilantes, caladorxs y banquerxs… (…) y de todos modos la experiencia de la «cuarentena» ya les ha preparado para su ingreso en «prisión-live»: encerradxs y sin derechos; vigiladxs y sin «control» de sus existencias.

29 de Marzo

AHORA QUE TODXS ESTAMOS PRESXS

Ahora que todxs estamos presxs sabemos qué significa añorar, odiar y amar…

Añorar pasear bajo el cielo mientras en las rocas rompe el mar.

Añorar ir al encuentro de lxs amigxs y poderlos abrazar.

Añorar los amores que gustamos besar.

Añorar todo lo que hoy no nos permiten disfrutar.

Ahora que todxs estamos presxs sabemos qué significa odiar…

Odiar la monotonía y conversaciones tediosas de las cuales no podemos escapar.

Odiar la reclusión infecta que limita y coarta toda nuestra libertad.

Odiar los días y las noches que se suceden así sin más.

Odiar los comportamientos egoístas de lxs demás y que solos no podemos evitar.

Ahora que todxs estamos presxs sabemos qué significa amar…

Amar la naturaleza que nos permite respirar.

Amar la inteligencia que nos invita a soñar.

Amar la sensibilidad que nos hace disfrutar.

Amar la libertad de poder ser y estar.

Ahora que estamos presxs: es tiempo de reflexionar…

Gabriel Pombo Da Silva.