Santiago, Chile: Adjudicación de artefactos explosivos en el Servicio de Impuestos Internos » Santiago, Chile: Adjudicación de atentado incendiario contra bus del transantiago Comunicado recibido junto con las fotos el 15/05/2019: FUEGO, INCENDIO Y MEMORIA POR MAURICIO MORALES ”No retrocedemos: estamos aquí. No intentamos: podemos. No mendigamos: robamos. No borramos: quemamos.

No esperamos: ardemos de impaciencia… La Conspiración nunca será arrestada, porque no se trata simplemente de una organización sino de un flujo de ideas, y a las ideas no se les puede detener…»

CCF. Sección Ilegal La noche del 12 de mayo nos agrupamos para llevar a cabo nuestro cometido. Recordar a diez años de su partida al compañero Anarquista Mauricio Morales, quien muere tras la inesperada activación del artefacto explosivo que transportaba la madrugada del 22 de mayo del 2009. Este artefacto tenia como único objetivo, la escuela de gendarmeria de Chile. Respondiendo y contribuyendo al llamado internacional de acción y propaganda en memoria de Mauricio Morales… Nos adjudicamos la quema del bus I03, en las intersecciones de 5 de Abril con Calle Quemchi Villa Francia[1]. Provistxs de combustibles y Armadxs con pistolas, tomamos por asalto el bus haciendo descender a sus ocupantes, ya que nuestro objetivo era prender fuego a la maquina y no dañar a personas. Nuestrxs enemigxs no ocupan el trasporte publico en la periferia de Santiago, que quede claro. Hoy afirmamos nuestra disposición de combate, hoy no estamos dispuestxs a entregar ni un milímetro de nuestra vida. Nos armamos porque creemos en el enfrentamiento, nos preparamos para repeler cualquier intento de detenernos. Si empuñamos nuestras armas, serán disparadas. Somos conscientes de que el poder y sus aparatos de orden y vigilancia han complejizado sus técnicas, han redoblado su personal, sus patrullajes, sus cámaras… Pero esto no fue, ni sera motivo para detener nuestro accionar. La precaución no debe ser nunca motivo de inacción. QUE MAYO SE TIÑA DE NEGRO

QUE EL INCENDIO Y LA ACCIÓN ANARQUISTA SE EXPANDA EN MEMORIA DEL COMPAÑERO MAURICIO MORALES. Con esta acción queremos mandar un fraterno y caluroso abrazo a lxs compañerxs italianxs recientemente condenadxs: Nicola Gai, Alfredo Cospito, Marco Biseti, Anna Beniamino, Alessandro Mercogliano. Esta también va por ustedes. A lxs compañerxs Nikos Romanos y Konstantinos Giagtzoglon que resisten dignamente en las mazmorras del estado griego. No olvidamos a: Juan aliste, Joaquin Garcia, Marcelo Villarroel, Alejandro Astorga, Juan Flores, Tamara Sol, a lxs detenidxs de Villa Francia, y a todxs quienes día a día apuestan por la acción antagonica e informal. NADA HA ACABADO…

QUE EL INCESANTE ATAQUE VUELVA A TEÑIR LAS MADRUGADAS.

HASTA QUE TODO CAIGA. «Es por esto que los invito a reunirse, la bandera ya esta agitando. Es de color NEGRO.

El grito de la venganza es música dulce y agradable, hoy necesitamos matar para destruir, mañana seremos margaritas»

Bruno Filipp BANDA INFORMAL GIANNIS DIMITRAKIS / AFINES AL FUEGO [1] «Desconocidos quemaron bus del Transantiago en Villa Francia». Cooperativa, 13 de Mayo de 2019.

Buscar Archivo Archivo Elegir mes mayo 2019 abril 2019 marzo 2019 febrero 2019 enero 2019 diciembre 2018 noviembre 2018 octubre 2018 septiembre 2018 agosto 2018 julio 2018 junio 2018 mayo 2018 abril 2018 marzo 2018 febrero 2018 enero 2018 diciembre 2017 noviembre 2017 octubre 2017 septiembre 2017 agosto 2017 julio 2017 junio 2017 mayo 2017 abril 2017 marzo 2017 febrero 2017 enero 2017 diciembre 2016 noviembre 2016 octubre 2016 septiembre 2016 agosto 2016 julio 2016 junio 2016 mayo 2016 abril 2016 marzo 2016 febrero 2016 enero 2016 diciembre 2015 noviembre 2015 octubre 2015 septiembre 2015 agosto 2015 julio 2015 junio 2015 mayo 2015 abril 2015 marzo 2015 febrero 2015 enero 2015 diciembre 2014 noviembre 2014 octubre 2014 septiembre 2014 agosto 2014 julio 2014 junio 2014 mayo 2014 abril 2014 marzo 2014 febrero 2014 enero 2014 diciembre 2013 noviembre 2013 octubre 2013 septiembre 2013 agosto 2013 julio 2013 junio 2013 mayo 2013 abril 2013 marzo 2013 febrero 2013 enero 2013 diciembre 2012 noviembre 2012 octubre 2012 septiembre 2012 agosto 2012 julio 2012 junio 2012 mayo 2012 abril 2012 marzo 2012 febrero 2012 enero 2012 diciembre 2011 noviembre 2011 octubre 2011 septiembre 2011 agosto 2011 julio 2011 junio 2011 mayo 2011 abril 2011 marzo 2011 febrero 2011 enero 2011 diciembre 2010 noviembre 2010 octubre 2010 septiembre 2010 agosto 2010 julio 2010 junio 2010