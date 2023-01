[América Latina] Comunicado público en solidaridad con el compañero anarquista Alfredo Cospito a casi 90 días de iniciada su huelga de hambre contra el 41bis

Recibido el 14/01/2023:

Comunicado público de afinidades anarquistas, subversivas antiautoritarias, nihilistas antiespecistas y anarcofeministas ante la actual situación del compañero Alfredo Cóspito en las cárceles fascistas italianas a casi 90 días del inicio de su huelga de hambre.

Como compañerxs afines a la lucha anárquica contra las prisiones, la sociedad carcelaria y el sistema de dominación, manifestamos mediante estas palabras nuestro inclaudicable apoyo al compañero Alfredo Cóspito, secuestrado por el estado italiano en la cárcel de Bancali, Sassari, Cerdeña; centro de exterminio en el cual se le ha aplicado el nefasto régimen del 41 bis, con la finalidad de destruirlo como sujeto e impedirle mantener cualquier tipo de contacto con todxs sus compañerxs dentro y fuera de las prisiones.

Alfredo lleva casi 90 días de huelga de hambre exigiendo el fin de la aplicación del maldito régimen, que extorciona a nuestrxs compañerxs mediante la tortura del aislamiento para inducirlos a entregar información o morir, sólo en estas dos situaciones el 41 bis deja de ser aplicado.

Como compañerxs afines repudiamos la tortura aplicada a Alfredo y otrxs compañerxs, sabemos que nos temen por nuestro compromiso irrestricto por acabar con el sistema de dominación, un compromiso que no termina ni con la tortura, ni con la cárcel, ni con la misma muerte y por esto hoy Alfredo se encuentra arriesgando su vida firmemente y sin dudar.

Desde el territorio ocupado por el estado colonialista chileno y desde distintos territorios de Abya Yala les decimos que la lucha de nuestro compañero también es nuestra y que las consecuencias de un mal término en esta, se verán y sentirán por todos los lugares.

Enemigos, estados y carceleros, no olviden que las fronteras son suyas, no nuestras y que nuestras respuestas no pasarán inadvertidas si nos arrebatan a unx más de nosotrxs.

Cómo ácratas, nihilistas y subversivxs sabemos que siempre estaremos en conflicto, un conflicto histórico y continuo, en el cual la vida y la muerte se encuentran constantemente en una lucha sin término hasta el fin de toda la civilización impuesta por el poder y las relaciones de dominación.

Compañero Alfredo Cóspito, sabemos que estas palabras te serán negadas, sin embargo te decimos que estamos contigo a la distancia y que tu lucha así como la de tantxs, está y estará presente en nuestra acción cotidiana.

Muerte a la sociedad carcelaria y a todos los estados e instituciones que la sostienen.

Exigimos el fin del 41 bis para Alfredo Cóspito y del aislamiento de todxs nuestrxs compañerxs secuestradxs en las cárceles del mundo.

Llamamos a solidarizar por todos los medios con Alfredo.

Presxs anarquistas, subversivxs antiautoritarixs y nihilistas antiespecistas de todo el mundo fuera de las cárceles ahora!!

– Cárcel/empresa «La Gonzalina», Rancagua:

Marcelo Villarroel Sepúlveda.

Juan Aliste Vega.

Joaquín García Chancks.

Francisco Solar Domínguez.

Aldo Hernández.

– Cárcel de Mujeres de San Miguel, Santiago:

Mónica Caballero Sepúlveda.

Itamar Diaz.

Bélgica Toro Coleman.

– Cárcel/empresa Santiago 1:

Nicolás Meléndez.

Rodolfo Olivares.

Diego Rivas.

Lucas Hernández.

Abraham Astorga.

Javier Reyes.

Román Zapata.

Tomás González Quezada.

– Red Solidaria Antikarcelaria con Juan y Marcelo (RSAJM).

– D-Linkir (Banda).

– Ciclo de Cine Anticarcelario Libertario.

– Revista Tiempo de Luchar.

– Red traductora de contrainformación Contra Info.

– Buscando la Kalle, informativo de presxs subversivxs y anarquistas.

– Espacio Fénix.

– Boletín La Bomba.

– Coordinadora 18 de Octubre.

– Editorial Memoria Negra.

– Publicación Refractario.

– Revista Anarquista Internacional Kalinov Most.

– Periódico Tinta de Fuga.

– Programa Recupera Tu Vida.

– Radio 31 de Enero.

– MapuAwka Contrainformación.

– Medio Libre La Zarzamora.

– Furia Anarcofeminista. Lima, Perú.

– Puntada con Hilo, comunicaciones lesbofeministas autónomas.

– Resistencia Dignidad.

– Jornadas Antifascistas.

– Asamblea Anarquista del Bio Bio.

– Red internacional por la libertad de los presos políticos del mundo y justicia por nuestros mártires.

– Taller Muerdago.

– Viejo Ted.

– Dagaz Bs. As. Argentina.

– Desborde Ediciones.

– Mundano Metralla (Banda).

– Festival de Cine Anarquista Buenos Aires.

– Espacio Casa La Gomera Bs. As. Argentina.

– Loreone del Krimen.

– Programa Kontrababylon.

– Negras Tormentas Radio.

– Radio 8 de Octubre. Costa Rica.

– Laboratorio Popular de Medios Libres.

– Edições Insurrectas. Brasil.

– Zin Envace.

– Incendiario.

– Colectivo Teatral La Quebrada

– Marabunta Troupe Danza FCBC Bs. As. Argentina

– Nihil desde la región México

– Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria (COFIAA). México.

– Grupo Insurreccional Anarca Feminista de Acción Antiautoritaria. México

– Sin Banderas Ni Naciones. Colombia.

– Frente Antifascista. Valparaíso, Chile.

– Espacio Recuperado La Eskuelita de Artes y Oficios. Peñalolén, Chile.

– Festival Internacional de Cine Anarquista. México

– 81 Razones

13 de enero 2023

(Actualizado 16 de enero)

Desde distintos territorios de Abya Yala.