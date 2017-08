Buenos Aires, Argentina: Concentración anarquista por la aparición de Santiago Maldonado » [Bélgica] Ultimas noticias sobre el juicio de la Sala del Consejo contra 12 anarquistas y ati-autoritarixs El 1/08/2017, la Sala del Consejo de Bruselas dio su veredicto con respecto a turnar el expediente ante un tribunal correccional así como la lista de acusaciones. Antes de que supiéramos el resultado del juicio, un comunicado de prensa procedente de las instancias de Justicia ya se encontraba en circulación. Retomado rápidamente por los periodistas, los artículos que aparecieron posteriormente en la prensa contienen numerosos errores, mezclando esta investigación con otra que esta más focalizada en la lucha contra la construcción de la macro-cárcel*, haciendo referencia a hechos ocurridos fuera del periodo correspondiente a esta investigación y finalmente equivocándose totalmente con respecto a los cargos imputados por la Sala del Consejo. Primero, la Sala suprimió la agravante de terrorismo a cada uno de los delitos específicos donde el Ministerio Público Federal la había aplicado, por lo tanto, la acusación de participación en un grupo terrorista cae también. Posteriormente, la Sala suprimió un buen numero de acusaciones donde estimó que no había cargos suficientes para justificar turnar el expediente ante el tribunal correccional, en particular las acusaciones relativas al ataque a la comisaría de policía en Marolles**, el incendio de varios autos de carceleros en el estacionamiento de la prisión de Ittre, fabricación de fichas de pago de nómina apócrifas, algunos robos en supermercados, la incitación a cometer infracciones terroristas (re-clasificados en un principio como “incitación a crímenes y delitos”, pero posteriormente suprimidos por haber prescrito). Por el contrario, la Sala del Consejo ha reclasificado “ la participación en un grupo terrorista” como “formar parte de una asociación formada con el propósito de atentar contra personas y propiedades por la perpetración de crímenes o delitos” (9 personas

acusadas), en cuanto a la clasificación de “dirigentes de un grupo terrorista”, ésta se transforma en “ provocadores o jefes de banda de una asociación formada con el propósito de atentar contra personas o propiedades, por la perpetración de crímenes y delitos” (donde 3 personas son acusadas). Otros cargos imputados son: – “ Tentativa de incendio de un edificio habitado” durante la manifestación no autorizada que se llevo a cabo frente al centro de detención para inmigrantes indocumentados en Steenokkerzeel el 21/01/2009. (8 personas acusadas). – “ Haber atacado, resistido con violencia o amenazas” contra los policías durante la manifestación en Steenokkerzeel el 21/01/2009 (8 personas acusadas) – “Daños” a una limusina el 16/11/2011, agravadas por el hecho de que el delito estaba presuntamente inspirado en “ el odio, desprecio y hostilidad debido a la riqueza de las victimas”( 3 personas acusadas). – “Golpes y lesiones” cometidas contra el chófer de la limusina (3 personas acusadas). – “Haber atacado o resistido” a los policías durante una manifestación no autorizada en Anderlecht el 12/11/2010 (2 personas acusadas). – “Golpes y lesiones” a un agente el 1/10/2010 (1 persona acusada) – “Haber fabricado armas prohibidas” el 1/10/2010 sirviéndose de clavos para pinchar llantas” (2 personas acusadas), el 12/11/2010 elaboradas con tubos de fierro (2 personas acusadas) – “Amenaza de atentar “ contra un vecino que vive al lado de la prisión de Forest, que se despertó enojado por el ruido de los fuegos artificiales, a principios de octubre 2010 (3 personas acusadas). – «Graffitis» con la agravante de haber sido “ inspirados por odio” (8 personas acusadas) – “Obstrucción mal intencionada de la circulación fluvial “ durante una manifestación no autorizada en Anderlecht (2 personas acusadas). -”Injurias” contra funcionarios europeos (3 personas acusadas). – “Haberse atribuido el titulo de abogado” (2 personas acusadas) La Fiscalía tiene 15 días para presentar una eventual apelación a esta decisión de la Sala del Consejo. En total son 12 compañeras y compañeros procesados. Tal parece que la Magistratura belga quiere reanudar una vieja tradición de represión contra anarquistas persiguiéndolos judicialmente como “asociación de delincuentes”. De esto hablaremos mas tarde. Aprovechamos esta ocasión para mandar un saludo a los anarquistas y a los revolucionarios que se encuentran en las cárceles de los Estados en todo el mundo, así como a todas aquellas y aquellos que luchan por la destrucción de la autoridad. La Lime Bruselas, 2/08/2017 Citas:

*Desde 2013, compañeros y compañeras llevan acabo una lucha autónoma contra la construcción de la macro-cárcel de Haren que se encuentra en las afueras de Bruselas. En junio del 2015, hubo varios allanamientos en las casas de varios compañeros y compañeras así como en el “passage” [el paso] nombre del local de lucha contra la construcción de esta macro-cárcel. En este contexto, se abrió una investigación “anti-terrorista” que sigue vigente y que se focaliza concretamente en los hechos ocurridos en el marco de esta lucha. Aunque varias personas estén procesadas en ambos casos, los expedientes no se juntaron y son tratados de manera separada. ** Marolles es un barrio de Bruselas en donde una estación de policía fue atacada por decenas de personas después de que la policía impidiera una manifestación autónoma contra las cárceles y los centros de detención. Para más información y actualización (francés) La Lime – caisse de solidarité

Buscar Archivo Archivo Elegir mes Agosto 2017 Julio 2017 Junio 2017 Mayo 2017 Abril 2017 Marzo 2017 Febrero 2017 Enero 2017 Diciembre 2016 Noviembre 2016 Octubre 2016 Septiembre 2016 Agosto 2016 Julio 2016 Junio 2016 Mayo 2016 Abril 2016 Marzo 2016 Febrero 2016 Enero 2016 Diciembre 2015 Noviembre 2015 Octubre 2015 Septiembre 2015 Agosto 2015 Julio 2015 Junio 2015 Mayo 2015 Abril 2015 Marzo 2015 Febrero 2015 Enero 2015 Diciembre 2014 Noviembre 2014 Octubre 2014 Septiembre 2014 Agosto 2014 Julio 2014 Junio 2014 Mayo 2014 Abril 2014 Marzo 2014 Febrero 2014 Enero 2014 Diciembre 2013 Noviembre 2013 Octubre 2013 Septiembre 2013 Agosto 2013 Julio 2013 Junio 2013 Mayo 2013 Abril 2013 Marzo 2013 Febrero 2013 Enero 2013 Diciembre 2012 Noviembre 2012 Octubre 2012 Septiembre 2012 Agosto 2012 Julio 2012 Junio 2012 Mayo 2012 Abril 2012 Marzo 2012 Febrero 2012 Enero 2012 Diciembre 2011 Noviembre 2011 Octubre 2011 Septiembre 2011 Agosto 2011 Julio 2011 Junio 2011 Mayo 2011 Abril 2011 Marzo 2011 Febrero 2011 Enero 2011 Diciembre 2010 Noviembre 2010 Octubre 2010 Septiembre 2010 Agosto 2010 Julio 2010 Junio 2010